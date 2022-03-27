نشرة الحوادث.. سجن «مستريحة كرداسة» وتغريم اليوتيوبر أحمد حسن

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات الهامة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة:

. سجن «مستريحة كرداسة» 4 سنوات لاستيلائها على 32 مليون جنيه

قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة سيدة متهمة بالنصب على المواطنين والمعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة كرداسة"؛ لاستيلائها على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه، بالحبس ٤ سنوات وكفالة مالية ١٠٥ آلاف جنيه.

https://www.dostor.org/4040828

. تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه في تحرشه بفتاة

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي

https://www.dostor.org/4040672

. «مراتي بتولد».. دفن سيدة تخلص منها ابنها في قنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة سيدة قتلها ابنها بطعنات نافذة لرفضها إقراضه أموالا لعلاج زوجته، في مركز نجع حمادي، وتسليم الجثة لذويها عقب الانتهاء من التشريح

https://www.dostor.org/4040650

. تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «اللجان النوعية بحلوان» لـ4 أبريل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهمًا في «اللجان النوعية بحلوان»، إلى جلسة 4 أبريل المقبل؛ للمرافعة.

https://www.dostor.org/4040781

.حكم «المرافعة الأخيرة».. أبناء رجائي عطية «براءة» من قضية التجمهر

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 3 من المحامين المتهمين بالتجمهر، واستعمال القوة مع موظفين عموميين، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 6 محامين آخرين.

وكان نقيب المحامين رجائى عطية قد توفى، أمس السبت، داخل محكمة جنوب الجيزة، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء دفاعه عن عدد من المحامين في قضية عمرها 7 سنوات، بدأت أحداثها في عام 2015.

https://www.dostor.org/4040633

.«كرتونة محكمة الغلق».. نصابو هدية «عيد الأم» في قبضة شرطة البساتين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بالنصب على السيدات والاستيلاء على أموالهم بحجة هدية عيد الأم في منطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من سيدة تفيد تواصل شخص معها هاتفياً وادعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

https://www.dostor.org/4040562