الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حكم «المرافعة الأخيرة».. أبناء رجائى عطية «براءة» من قضية التجمهر

رجائي عطية
رجائي عطية

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 3 من المحامين المتهمين بالتجمهر، واستعمال القوة مع موظفين عموميين، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ6 محامين آخرين.

وكان نقيب المحامين، رجائى عطية، قد توفي أمس، السبت، داخل محكمة جنوب الجيزة، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء دفاعه عن عدد من المحامين فى قضية عمرها 7 سنوات، بدأت أحداثها في عام 2015.

وكانت  محكمة جنايات الجيزة قررت، أمس، حجز جلسة محاكمة 9 من محامي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بتهم التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل، وسرقة أجندة الجلسات لليوم، للحكم، مع إخلاء سبيلهم.

الدائرة 12 تاجيل أولى جلسات محاكمة جنايات الجيزة لتجمهر استعمال القوة

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