الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 2569 فرقة.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسيوط

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت في الوحدات الصحیة ومكاتب الصحة ، ومن خلال فرق المتنقلة التي تقوم بزيارة المنازل والحضانات ابتداء من اليوم 27 مارس 2022 ولمدة 4 أیام.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ، أن الحملة تستهدف بمحافظة أسيوط تطعيم 781166 طفل من سن يوم حتى سن ٥ سنوات، وذلك بمشاركة  2569 فرقة منها 2298 فرقة متحركة و271 فرقة ثابتة بمشاركة 8210 أفراد من القوى البشرية المشاركة في الحملة  وعدد الوحدات الصحية المشاركة 216 وحدة وتوابعها وعدد توابع القرى بلغ 546 قرية.

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وكانت مديرية الصحة بأسيوط، قد عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، وبحضور الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني مدير وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، والدكتور وحيد مصطفي المدير الوقائي، والدكتورة نهى عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير وحدتي الرقابة الداخلية وشؤون مقدمي الخدمة الصحية بالمحافظة، وذلك لتشكيل غرفة لمتابعة  كافة  الفرق المشاركة بالحملة من أفراد ومستلزمات وطعوم، و تم خلال الاجتماع مناقشة المستهدف وتذليل المعوقات والعقبات.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب كافة الفرق المشاركة في الحملة و توفير كافة الاحتياجات من سيارات ومستلزمات، مشيراً لدعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وكافة مؤسسات الدولة للحملة القومية.

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اسيوط محافظة وزارة الصحة التعليم العالي وزير الصحة وكيل وزارة الصحة محافظة أسيوط مؤسسات الدولة

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