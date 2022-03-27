افتتاح مشروعات خدمية بتكلفة 10 ملايين جنيه في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية بمركز الواسطي، في قطاعي التعليم، والصحة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج الميداني المُعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2022.

وفي إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد، افتتح المحافظ، مدرسة اليرموك الثانوية بقرية انفسط "إنشاء جديد"، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على على مساحة إجمالية 3500 مترًا بتكلفة 6 مليون جنيه تقريبًا، وتضم 12 فصلًا دراسيًا بجانب دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/بنات، طبيب، مجالات، تحضير، مدرسين، مكتبة - أخصائي نفسي واجتماعي - كمبيوتر، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية في مرحلة الثانوية العامة، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ الوحدة الصحية بقرية إدريجة، بتكلفة 3 ملايين و750 ألف جنيه، والتي تحوى عيادات أسنان وكشف وطوارئ وملاحظة ومكتب صحة أسرة وتثقيف وتنظيم أسرة وصيدلة ومعمل، حيث وجه المحافظ التهنئة لأهالي القرية على افتتاح مبنى الوحدة الصحية لتقديم مزيد من الخدمات الصحية والطبية، موجهًا وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة والحفاظ على كافة الأجهزة والمعدات والقوى البشرية بما يعمل على انتظام واستمرار الخدمات الصحية المقدمة للتيسير على الأهالي.

ورافق المحافظ خلال الزيارة عضوًا مجلس النواب النائب عبدالحكيم مسعود، النائب محمد سيد جنيدي الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم.