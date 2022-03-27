بالتفاصيل جدول الإجازات الرسمية شهر أبريل 2022

أصبح عنوان إجازات شهر أبريل 2022 من أكثر العناوين بحثا على محرك البحث الاجتماعي جوجل ونظرًا لاهتمام المواطنين بمعرفة جدول موعد الاجازات الرسمية لشهر أبريل 2022 المواطنيين تستعرض الدستور خلال تلك السطور كافة التفاصيل الخاصة بأجازات شهر أبريل 2022.

إجازات شهر أبريل 2022

وكان مجلس الوزراء قد اعلن قبل ايام قليلة تفاصيل العطلات الرسمية والإجازات شهر أبريل 2022 الممنوحة للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.

في الوقت نفسةً حدد مجلس الوزراء مواعيد الاجازات الرسمية لشهر أبريل ٢٠٢٢ التي صدرت رسميًا بقرار مجلس الوزراء ، هذا بخلاف العطلات غير الرسمية التي لم تصدر الحكومة قرارا بشأنها حتى الان خلال هذا الشهر لذلك يتوجب على الموظفين والعاملين عدم تعطيل العمل او الدراسة والمؤسسات والجهات الحكومية بخلاف الأيام الخاصة بالإجازات.

جدول الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2022

وبحسب ما أعلنته الحكومة أن عدد الأيام المخصصة لاجازات شهر أبريل ٢٠٢٢يوما يعتبر واحدا فقط وتعتبره الدولة عطلة رسمية بمناسبة يصادفها انهما في نفس اليوم أحدهما يتزامن مع احد الاعياد القومية والآخر مع أحد الأعياد القبطية

اليوم الاول

١- .. عيد تحرير سيناء الذي يوافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢

وتأتي هذه الإجازة ضمن الإجازات الرسمية للدولة في شهر أبريل.

٢- عيد شم النسيم والذي يوافق ٢٥ أبريل نفس موعد عيد تحرير سيناء.

حيث قررت الدولة منح الموظفين المصريين العاملين بالقطاع الحكومي هذا اليوم كاجازة رسمية عن المناسبتين ونظرا إلى أن يوم ٢٥ ابريل يأتي في منتصف الأسبوع لذلك قررت الدولة أرجاء الاجازة الي نهاية الاسبوع الموافق ٢٨ من الشهر ذاته.



يشار إلى أن قرار رئاسة الوزراء يوضح تأجيل العطلات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهايته وهو ما ينطبق بالضرورة على إجازة شهر أبريل ٢٠٢٢ وباقي شهور السنة.