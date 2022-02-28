الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022

إجازات
إجازات

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت مؤخرا القائمة الرئيسية للمحرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط مواعيد عطلاتهم.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية للدولة وموعد عيد الفطر المبارك والشهور التي ليس بها إجازات مدفوعة الأجر.

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022

يستطيع الملايين من موظفي الدولة معرفة الإجازات الرسمية لموظفي الدولة المدفوعة الأجر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) والمنوط بتحديد الإجازات المدفوعة الأجر والتي تتمثل فيما يلي:-

6 يناير عيد الميلاد المجيد.
25 يناير عيد الشرطة.
25 إبريل عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم.
1 مايو عيد العمال.
(3_ 5) مايو عيد الفطر المبارك.
30 يونيو ذكرى ثورة يونيو.
9 يوليو وقفة عرفات.
(10_13) عيد الأضحى المبارك.
23 يوليو ذكرى ثورة يوليو.
30 يوليو رأس السنة الهجرية.
6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.
22 أكتوبر المولد النبوي الشريف.

يمكن ترحيل بعض الإجازات السابقة عن موعدها وضمها لعطلات نهاية الأسبوع وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء لعدم تعطيل مصالح المواطنين. 

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أكبر عدد أيام إجازة رسمية متتالية


يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على أيام إجازة رسمية متتالية خلال الفترة من (1_5) مايو المقبل حيث يتم جمع إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك معا في إجازة واحدة.

ويعد من الشهور التي تجمع فيها أكبر عدد من أيام الإجازات الرسمية هو شهر يوليو حيث يأتي فيه وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك وذكرى ثروة يوليو ورأس السنة الهجرية وجميع المناسبات السابقة إجازات رسمية تعطل فيها كافة المصالح والمؤسسات الحكومية ويمنح الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة مدفوعة الأجر.

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مواعيد الإجازات الرسمية للدولة

شهور لا يوجد بها إجازات رسمية للموظفين

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022 والشهور التي ليس بها إجازات رسمية مدفوعة الأجر محور تسأل العديد من موظفي الدولة حيث تخلو شهور (فبراير ، مارس، أغسطس ، سبتمبر ، نوفمبر ، ديسمبر) من الإجازات الرسمية وفقا لما تم إعلانه من إجازات رسمية للدولة.

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022 جدول الاجازات الرسمية الاجازات الرسمية لعام 2022 الإجازات جدول الإجازات موظفي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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