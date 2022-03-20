الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية في رمضان 2022

الاجازات
الاجازات

مع حلول شهر رمضان الكريم لعام 2022، تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة بشكل مكثف على مواقع الإنترنت من خلال محرك “جوجل” من قبل المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022.

ويتساءل المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022 حتى يتيح لهم التفرغ للعبادة لأداء الفروض والتقرب إلى الله من خلال الدعاء، والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الممتعة دون الانشغال عنها.

وفي هذا التقرير يستعرض “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري والتي تخص مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022.

تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022

ويستطيع المواطن المصري الحصول على الإجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم لعام 2022 والتي تصل إلى 12 يوما يستحقها العاملين وتعتبر إجازات مدفوعة الأجر، وستكون أيام الإجازة بداية من شهر أبريل 2020 يوم 2، والذي يعتبر عطلة رسمية للمؤسسات الحكومية وأيضاً المصالح الحكومية والبنوك العاملة بالقطاع المصرفي والمؤسسات الخاصة.

واستكمالاً لمواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام 2022، فهناك أيضاً يوم 7 أبريل - 8 أبريل - 14 أبريل - 15 أبريل - 21 أبريل - 22 أبريل - 27 أبريل - 28 أبريل، وتعتبر تلك الأيام إجازات كعطلات أسبوعية رسمية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت.

الآن.. إجازات شهر ابريل 2022 وباقي العطلات الرسمية

ومن ضمن الإجازات الرسمية في رمضان لعام 2022 التي يستطيع المواطن المصري الحصول عليها، في يوم الإثنين الموافق 24 من شهر رمضان والذي يصادف يوم عيد شم النسيم، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رمضان الكريم لعام 2022 وهو عيد تحرير سيناء، ويليه يوم الأحد الموافق 29 من شهر رمضان ويصادف فيه عيد العمال.

إجراءات الحكومة لتنظيم الصلاة بالمساجد في شهر رمضان الكريم لعام 2022

وفي سياق متصل، أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، عن تقليص مدة صلاة التراويح في المساجد وستكون مدتها نص ساعة بالمساجد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية وفقاً لإعلان الحكومة مع إرتداء الكمامات، وذلك خوفاً على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

رمضان شهر رمضان الاجازات الرسمية في رمضان 2022 الإجازات الرسمية مواعيد الإجازات الرسمية رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

حان الميعاد.. لماذا يجب أن يذهب محمد صلاح إلى «كامب نو»؟

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

«هغيّر اسمى».. سيدة مصر القديمة تكشف كواليس لقاء الرئيس السيسى «صور»

غياب الفنانين عن جنازة زكى فطين عبدالوهاب

عينت نجلها فى جهة مراقبة لعملها.. «التأديبية» تعاقب وكيل وزارة بالمركزى للمحاسبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة