مع حلول شهر رمضان الكريم لعام 2022، تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة بشكل مكثف على مواقع الإنترنت من خلال محرك “جوجل” من قبل المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022.

ويتساءل المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022 حتى يتيح لهم التفرغ للعبادة لأداء الفروض والتقرب إلى الله من خلال الدعاء، والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الممتعة دون الانشغال عنها.

وفي هذا التقرير يستعرض “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري والتي تخص مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022.

تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022

ويستطيع المواطن المصري الحصول على الإجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم لعام 2022 والتي تصل إلى 12 يوما يستحقها العاملين وتعتبر إجازات مدفوعة الأجر، وستكون أيام الإجازة بداية من شهر أبريل 2020 يوم 2، والذي يعتبر عطلة رسمية للمؤسسات الحكومية وأيضاً المصالح الحكومية والبنوك العاملة بالقطاع المصرفي والمؤسسات الخاصة.

واستكمالاً لمواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام 2022، فهناك أيضاً يوم 7 أبريل - 8 أبريل - 14 أبريل - 15 أبريل - 21 أبريل - 22 أبريل - 27 أبريل - 28 أبريل، وتعتبر تلك الأيام إجازات كعطلات أسبوعية رسمية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت.

ومن ضمن الإجازات الرسمية في رمضان لعام 2022 التي يستطيع المواطن المصري الحصول عليها، في يوم الإثنين الموافق 24 من شهر رمضان والذي يصادف يوم عيد شم النسيم، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رمضان الكريم لعام 2022 وهو عيد تحرير سيناء، ويليه يوم الأحد الموافق 29 من شهر رمضان ويصادف فيه عيد العمال.

إجراءات الحكومة لتنظيم الصلاة بالمساجد في شهر رمضان الكريم لعام 2022

وفي سياق متصل، أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، عن تقليص مدة صلاة التراويح في المساجد وستكون مدتها نص ساعة بالمساجد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية وفقاً لإعلان الحكومة مع إرتداء الكمامات، وذلك خوفاً على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.