الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن.. إجازات شهر ابريل 2022 وباقي العطلات الرسمية

إجازات
إجازات

إجازات شهر ابريل 2022 وباقي العطلات الرسمية القادمة، تعد من أبرز الموضوعات التي تحصلت على بحث مكثف، حيث يتم إعلان مواعيد الإجازات الرسمية للموظفين والعاملين بالدولة في مختلف القطاعات الحكومية خلال شهر أبريل 2022، سواء رسمية وغير الرسمية لجميع الفئات، إلى جانب المناسبات التي تمنح فيها، من الحكومة.

وأعلن مجلس الوزراء إجازات شهر أبريل 2022 الرسمية؛ لأنها صادرة بقرار من قبل رئاسة الوزراء، وهناك العديد من الإجازات غير الرسمية التي لا تصدر بشأنها قرارًا يوجب تعطيل العمل أو الدراسة للمؤسسات والجهات الحكومية.

إجازات شهر أبريل 2022

تأتي الإجازة خلال أبريل في يوم واحد إجازة رسمية بمناسبتين وهما عيد تحرير سيناء إحياءً لذكرى تحريرها في عام 1982، ومن ضمن إجازات إبريل 2022 عيد شم النسيم، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك في يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022.

ومن المقرر أن يتم تأجيل الإجازات في منتصف الأسبوع حتي نهاية الأسبوع ليوم الخميس 28 من الشهر ذات، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

إجازات 2022

أما عن باقي الإجازات الرسمية خلال 2022، وهي كالآتي:

• يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022: إجازة بمناسبة عيد العمال.
• يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وحتي يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك ( 4 أيام ).
• يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
• يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ( 5 أيام ).
• يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022: إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات 2022

• يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
• يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 1973.
• يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وائل لطفي

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