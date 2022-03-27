الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» في كرداسة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، لجلسة 28 يونيو، للشهود.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة والمتهم فيها كل من "مصطفى.ف" 20 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة (محبوس)، و"محمد.ع" 16 سنة حاصل على إعدادية (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"عبد العزيز.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمان الأول والثاني بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخطار الجهات القضائية وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمين الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.

جنايات الجيزة محاكمة المتهمين قتل الطفلة جنى بولاق الدكرور

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وائل لطفي

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