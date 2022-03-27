الاستعلام عن صحة طالب تناول قرص «حفظ الغلال» بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب بحالة إعياء شديد؛ لتناوله قرصًا لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية بمركز طما؛ تمهيدًا لسماع أقواله.



تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا بوصول «إبراهيم. م»، ٢٠ سنة، طالب، إلى المستشفى، مصابًا بحالة إعياء شديدة.

تم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج، وأفاد والده «محمد. ع»، ٤٥ سنة، سائق «توك توك»، بأن نجله تناول قرصًا لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية ولم يتهم أحدًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.