الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة طالب تناول قرص «حفظ الغلال» بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب بحالة إعياء شديد؛ لتناوله قرصًا لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية بمركز طما؛ تمهيدًا لسماع أقواله.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا بوصول «إبراهيم. م»، ٢٠ سنة، طالب، إلى المستشفى، مصابًا بحالة إعياء شديدة.

تم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج، وأفاد والده «محمد. ع»، ٤٥ سنة، سائق «توك توك»، بأن نجله تناول قرصًا لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية ولم يتهم أحدًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في سوهاج حالة إعياء مركز طما الخلافات الأسرية حفظ الغلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

أحداث الظهيرة| جديد مباراة مصر والسنغال وفرص عمل بـ3600 جنيه وتفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزيرة الثقافة تعلن الأجندة الإبداعية فى رمضان.. 1479 فعالية فى ربوع مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب أن تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا»

القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات فى حى الشيخ جراح خلال رمضان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط