شباب وطلائع سوهاج يتفقدون مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

نظمت محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة ميدانية لأعضاء برلماني "الطلائع" و"الشباب" بسوهاج، استهدفت قرى مركز المراغة، للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة قيام وفد الطلائع والشباب، بتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالوحدة المحلية لقرية "الغريزات"، حيث تم زيارة مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية بالقرية ضمن مبادرة "سكن كريم"، كما تفقدوا أعمال مشروع إنشاء مركز طب الأسرة، وكذلك أعمال مشروع إنشاء المجمع الزراعي، بالإضافة إلى تفقد محطة المعالجة الثنائية بقرية الغريزات.



وعبر الشباب والطلائع عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

فيما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بنطاق حي شرق سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعلى العزازي مدير عام الشئون القانونية، وعامر عوض رئيس حي شرق، وعبير الطيب مسئول وحدة التنسيق الحضاري، وأشرف عجيب مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والمالي وآخر المستجدات الخاصة بمشروعات "المبنى الإداري الجديد لحي شرق بشرع أسيوط/سوهاج، والسوق الحضري بمدينة ناصر، ونفق العروبة، وحديقة ميدان الثقافة"، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وأبرز المعوقات، ووضع الحلول العاجلة لإنهاء تلك المشروعات، وإتاحتها لخدمة المواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والعمل على إزالة كافة المعوقات، لإنجاز تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، لتكون إضافة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بسوهاج.