الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع أوكرانيا «ليست جيدة أو سيئة»

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المفاوضات مع أوكرانيا بأنها "ليست جيدة أو سيئة"، متهمة كييف باستخدام المفاوضات لتشتيت الانتباه وبناء قدراتها العسكرية، ومواصلة التدمير بكل الوسائل.

وقالت "زاخاروفا" عبر شاشة قناة "تي في تسنتر" الروسية: "الآن ينصب اهتمام العالم كله على كيفية سير المفاوضات، لا جيدة ولا سيئة، يماطلون ويمددون"، مشيرة إلى أن مبادرة بدء عملية التفاوض تعود إلى الجانب الأوكراني.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية: "كانت مبادرتهم، على ما يبدو، إشارة إلى أنهم يريدون المفاوضات، في الواقع لم يرغبوا بها أبدًا في كل هذه السنوات الطويلة، كانت هذه دائمًا مناورات بالنسبة لهم من أجل تشتيت الانتباه، وبناء القدرات العسكرية، ومواصلة التدمير بكل الوسائل، ولكن في نفس الوقت يتظاهرون، بالطبع، بأنهم مع السلام وعملية التفاوض".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو، في مفاوضاتها مع كييف، تصر على معاهدة شاملة، مع مراعاة النقاط الحيوية لروسيا.

ووفقًا لمدينسكي، روسيا وأوكرانيا في المحادثات تقربان مواقفهما بشأن القضايا الثانوية، ولكن فيما يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسية، "في الواقع، تتخبطان في المكان نفسه".

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