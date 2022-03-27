القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض إصابات كورونا منذ منتصف فبراير حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك انخفاضا في إصابات كورونا منذ منتصف فبراير حتى الآن.



وأضاف عبدالغفار- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "إم بي سي مصر" أن هناك انخفاضا في نسب إشغال المستشفيات بسبب إصابات كورونا، سواء مستشفيات العزل أو أقسام العزل والمستشفيات الجامعية، قائلا: "هذا ساعدنا على غلق الكثير من المستشفيات كانت تحتوي على حالات إصابة وتم إعادتها للخدمة مرة أخرى".



ولفت إلى أنه تم تطعيم 33 مليون شخص تطعيما كاملا بنسبة 52% من الفئات المستهدفة.



وأشار إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي ستبدأ، غدا ، على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.