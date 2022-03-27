سفيرة مصر فى السنغال: الاستعدادات تسير على قدم وساق لمباراة العودة فى داكار

أكدت سفيرة مصر في السنغال نهى خضر، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لمباراة العودة بالتنسيق مع اتحادي الكرة المصري والسنغالي.



وقالت خضر - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" /-: "إننا طلبنا من السلطات السنغالية تأمين المنتخب المصري في داكار"، موضحة في الوقت نفسه أن فندق لاعبي المنتخب المصري يبعد 60 كيلومترا عن ملعب المباراة.



وأشارت إلى أن هناك حالة تحفز من المنتخب السنغالي، قائلة: "ولكننا قادرون على تحقيق الفوز عليهم في داكار".



ولفتت إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة للجمهور المصري في ملعب المباراة أمام السنغال.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جاء اللقاء قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على النتيجة الإيجابية التى حققوها فى مباراة الذهاب أمام السنغال، التى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة كل الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.