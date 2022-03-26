عمال محور شمال الأقصر يستقبلون وفد «نقل النواب» بهتاف: «تحيا مصر»

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد محور شمال الأقصر، واطلعت اللجنة على تفاصيل محور شمال الأقصر الذي يربط الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي ونهر النيل.

ومحور شمال الأقصر عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات بتكلفة 2 مليار جنيه

والتقت اللجنه العاملين بالمحور، واثنت على الاداء والالتزام بعوامل الامان، ووجه النواب عدد من الأسئلة للعاملين بالمحور شمال الأقصر، حول اي مشكلات تواجههم اثناء اداء العمل من اجل الاطمئنان عليهم وعلى سير العمل.

واستقبل العاملون بالمشروع وفد لجنة “نقل النواب” بالهتافات مرددين:"تحيا مصر".

وضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود وهشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة كلًا من “أحمد سلامة، محمد عبد العظيم” ومن وزارة النقل سالم مصطفى، ووليد عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل»، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في أحد فنادق القاهرة.

وبحث المؤتمر، خلال الجلسة الأولى، التحولات النوعية عالميا وتأثيرها على الصناعة المصرية، وآفاق توطين الصناعات التكنولوجية، وأهمية تقديم حوافز للمستثمرين وفوائد تدريب العاملين في المجال الصناعي، وحتمية وجود خريطة صناعية.

وقدم المتحدثون خلال الجلسة تقديرات لمدى تأثر الاقتصادات العالمية بالإجراءات النقدية والمالية الأمريكية، مثل توالي مرات وفع سعر الفائدة.

وتناولت الجلسة الثانية والختامية، خارطة طريق لتوطين وتطوير القطاع الصناعي، وآليات تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود المبذولة لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي بحضور مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا أهمية رقمنة قطاع الصناعة وقدموا عددًا من النماذج العالمية الناجحة لهذا التوجه.