السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم أعلى طريق شبرا ـ بنها الحر وإعادة الحركة لطبيعتها

حادث تصادم أعلى طريق
حادث تصادم أعلى طريق شبرا ـ بنها الحر

رفعت أوناش مرور القليوبية آثار حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نصف نقل أعلى طريق شبرا بنها الحر بمنطقة مشتهر اتجاه القاهرة وتسبب في إصابة 10 أشخاص وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة، مفاده وجود حادث تصادم أعلى طريق شبرا بنها الحر بمنطقة مشتهر اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين اصطدام سيارة أجرة بأخرى نصف نقل وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وجرى نقل 4 مصابين لمستشفى قليوب و6 آخرين لمستشفى بنها التعليمى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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