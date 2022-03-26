مباحثات ليبية- جزائرية بشأن الأوضاع الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ20.

وتناول اللقاء محاور المنتدى، وعددًا من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري، أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي، والتي من شأنها تعزز الوحدة الوطنية، ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.

من جهتها، ثمنت المنقوش موقف جمهورية الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي ولسعيها الدءوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

وفي وقت سابق، شاركت نجلاء المنقوش فى الجلسة الحوارية كمتحدث رئيسي بمنتدى الدوحة في نسخته العشرين، وعُقدت الجلسة بعنوان "اقتصاديات الحرب".

وكانت الجلسة الحوارية التي حضرتها المنقوش إلى جانب نظيرتها "رايشيل أومامو"، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، و"كومفورت إيرو"، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، و"هانز جروندبرج"، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، و"كيلي كرافت"، المندوبة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة.