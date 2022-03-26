السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات ليبية- جزائرية بشأن الأوضاع الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ20.

وتناول اللقاء محاور المنتدى، وعددًا من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري، أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي، والتي من شأنها تعزز الوحدة الوطنية، ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.

من جهتها، ثمنت المنقوش موقف جمهورية الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي ولسعيها الدءوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

وفي وقت سابق، شاركت نجلاء المنقوش فى الجلسة الحوارية كمتحدث رئيسي بمنتدى الدوحة في نسخته العشرين، وعُقدت الجلسة بعنوان "اقتصاديات الحرب".

وكانت الجلسة الحوارية التي حضرتها المنقوش إلى جانب نظيرتها "رايشيل أومامو"، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، و"كومفورت إيرو"، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، و"هانز جروندبرج"، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، و"كيلي كرافت"، المندوبة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة.

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حكومة الوحدة الوطنية منتدى الدوحة الساحة الاقليمية والدولية وزير الخارجية الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

«بيشجع الأهلى ونجح بامتياز».. أسرة ضحية مباراة المنتخب تكشف تفاصيل مصرعه (صور)

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

مصرع مصرى فى قصف على مدينة ماريوبل بأوكرانيا.. والجالية تنعاه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا