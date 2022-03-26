السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط

هشام عطوة
هشام عطوة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أولى عروضها ضمن مهرجان نوادى المسرح الإقليمي الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي على مسرح قصر ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، خلال الفترة من 27 مارس حتى 1 أبريل 2022.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم بالفنون المسرحية ودعم المواهب الشابة وتنميتها. 

يشارك فرع ثقافة سوهاج بسبعة عروض مسرحية وهم "النحات، الخروج" يوم الإثنين 28 مارس، "أربعة غرب، " لما طلعت روحي"، أما الثلاثاء فيعرض "اظلام، دم السواقى"، أما يوم ٣٠ مارس يشارك قصر ثقافة طهطا بعرض "مدينة النساء"، وبيت ثقافة منفلوط التابع لفرع ثقافة أسيوط بعرض "هزيع الصمت"، كما يشارك فرع ثقافة المنيا بأربعة عروض مسرحية منها عرض "سالب واحد" يوم ٣١ مارس، "الدرع"، أما يوم ١ أبريل يقدم قصر ثقافة المنيا عرض "مطلوب مخرج"، كما تقدم ثقافة ملوي عرض "أحداث لا تمت بصلة".

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم المخرج هشام عطوة مهرجان نوادى المسرح الإقليمي الفنان أحمد الشافعي مسرح قصر ثقافة أسيوط التابع إقليم وسط الصعيد الثقافي

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