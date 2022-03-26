تداول ٢٧ سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة (SAKHARA LOTUS) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17593 طن تشمل: 9340 طن فوسفات و7100 طن يوريا و1153 طن نترات أمونيوم. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50713 طن تشمل: 14747 طن قمح و5959 طن كلوريد ايثلين و8131 طن حديد و8101 طن خردة و5000 طن ذرة و7600 طن فول و1175 طن خشب زان.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 2134 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وثوم وريحان وبرسيم حجازى) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبريطانيا وهولندا واليونان وكرواتيا وأمريكا والهند وسلوفينيا واسبانيا وسريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 216 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1571 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115198 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126045 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2848 شاحنة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 2134 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وثوم وريحان وبرسيم حجازى) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبريطانيا وهولندا واليونان وكرواتيا وأمريكا والهند وسلوفينيا واسبانيا وسريلانكا.