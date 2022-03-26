افتتاح مؤتمر «اللغة والهوية في التعليم العربي» بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الرابع عشر – الدولي الحادي عشر "اللغة والهوية في التعليم العربي"، والذي تنظمه جمعية الثقافة من أجل التنمية بالاشتراك مع الجامعة، ويستمر على مدار يومي ٢٦ و٢٧ مارس الجاري، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وذلك بحضور الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى رجب رئيس المؤتمر، والدكتورة هدى مصطفى مقرر المؤتمر، والمحاسب عدلي أبو عقيل رئيس مجلس مدينة سوهاج، ومحمد الدالي رئيس فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس المشاركين من كليات التربية داخل وخارج الجمهورية.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس الجامعة، كلمة رحب فيها بجميع المشاركين بالمؤتمر من كبار التربويين وأصول التربية من كافة الجامعات العربية والمصرية، مؤكداً على أهمية أوراق العمل التي يتناولها المؤتمر والمتعلقة بمناقشة قضية اللغة والهوية في التعليم العربي والحاجة الماسة لتلك النوعية من المؤتمرات في الوقت الراهن، متمنياً لهم طيب الإقامة بمحافظة سوهاج وعلى أرض الجامعة بشكل خاص، لافتاً إلى أنه تم تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جمعية الثقافة من أجل التنمية بالشراكة مع الجامعة، راجياً من الله التوفيق والسداد وخروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع يمكن الاستفادة منها في تطوير اللغة العربية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى رجب، أن عدد الأوراق المشاركة في المؤتمر بلغت أكثر من 100 ورقة عمل، تتناول قضية اللغة والهوية من مجالات مختلفة، منها المناهج الدراسية والسينما المصرية، والإعلام العربي التربوي، وكيفية تنمية مستوى اللغة العربية لدى أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، ومكانة اللغة العربية مع وسائل التواصل الرقمي، موضحاً أن الجلسات يشارك فيها أكثر من 100 بحث من كافة الجامعات المصرية والجامعات العربية ممثلين عن دولة مختلفة منها المملكة العربية السعودية، قطر، فلسطين، الجزائر، ليبيا، الإمارات، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية منها وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار، موجهاً شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لرعايته ودعمه لتنفيذ المؤتمر سنوياً.

ومن جهتها أضافت الدكتورة هدى مصطفى، أن المؤتمر تستمر فعالياته على مدار يومين، ويشتمل على 6 جلسات عمل رئيسية تتضمن 95 محور موزعين على أكثر من قاعة حملت عناوين مختلفة منها، الهوية والمواطنة، آليات تعزيز الهوية والمواطنة، الإعلام والثقافة، المؤسسات التعليمية، اللغة ووسائل التواصل الرقمي، جوانب داعمة للغة، جلسة التوصيات.

جدير بالذكر أنه سيقام على هامش المؤتمر أمسيات شعرية، ومعرض لمنتجات طلاب مبادرة "نكفل أنفسنا" بالجامعة.