السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة ناعيُا رجائى عطية: فقدت مصر علمًا من أعلام القانون والمحاماة

رجائي عطية
رجائي عطية

نعى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المستشار رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب والفقيه القانوني الكبير.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مصر فقدت اليوم علمًا من أعلام القانون والمحاماة، ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي أيضًا، الذي أفنى عمره في خدمة وطنه، ولم يدخر جهدًا في سبيل العمل النقابي إيمانًا منه بدوره الفعال والوطني العظيم.

وأضاف: «رحم الله الفقيد الكبير وألهم أهله وذويه وسائر أسرة القانون والمحاماة المصرية والعربية وكل من تتلمذ على يد الفقيد العزيز الصبر والسلوان».

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وتقام صلاة الجنازة على نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، عقب صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة رجائي عطية نقب المحامين محافظ القاهرة نعي محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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