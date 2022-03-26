«الشيباني» يتابع سير العمل بمصنع تعبئة الغاز ومحطات الوقود في مطروح

تابع المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير عام تموين مطروح اليوم، سير العمل بمصنع تعبئة الغاز ومحطات الوقود ومدى توافر اسطوانات البوتاجاز ومطابقتها للأوزان والمواصفات وإزالة أي عقبات وكذلك المرور على مطاحن أبو علي والإخوة المتحدون للاطمئنان على سير العمل وتوافر الدقيق للمواطنين ومدى جودته ومطابقته للمواصفات والأوزان تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء ا .ح خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا خاصة لقرب حلول شهر رمضان المعظم للاطمئنان على توافر أرصدة الدقيق في المطاحن وتوافر اسطوانات الغاز ومطابقتها للأوزان والمواصفات.

ووجه محافظ مطروح بالاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان الكريم مع دراسة إقامة مزيد من المعارض بمدينة مرسى مطروح وكذلك معرض بكل مدينة، حيث جار دراسة إنشاء معرض أمام الديوان العام وأخر بشارع علم الروم ومنطقة الطبية، بالإضافة إلى المعرض اللوجيستي بمنطقتي سوق ليبيا وعلم الروم وسرعة الانتهاء من التجهيزات والفرش مع زيادة المعروض من السلع وخفض الأسعار بالمعارض من 20-25% مع المتابعة المستمرة.

كما وجه محافظ مطروح بتنظيم القوافل الغذائية المتنقلة بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية خلال شهر رمضان الكريم إلى جميع المناطق والتجمعات والإعلان عن جدول المناطق بالأيام لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

كما شدد محافظ مطروح على تنظيم مزيد من لجان المتابعة والرقابة عل الأسواق لضبط الأسعار والتنسيق بين مديرية التموين والزراعة لاستغلال منفذ مديرية الزراعة في عرض مزيد من المنتجات وكذلك اللحوم، والتنسيق مع الغرفة التجارية لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لمنع التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار مع أهمية التوعية للمواطنين بتوافر كافة المواد الغذائية وترشيد الشراء وفقا للاستهلاك الفعلي، وكذلك تحقيق الصالح العام ومكسب للتجار دون مغالاة تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.