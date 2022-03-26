السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قنوات عرض مسلسل «راجعين يا هوى» لخالد النبوي في رمضان

راجعين يا هوا
راجعين يا هوا

تعرض عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل 2022 المسلسل الدرامي الجديد “راجعين يا هوى” للنجم خالد النبوي ويعرض المسلسل عبر عدة قنوات فضائية نرصدها خلال النقاط التالية.

قنوات عرض مسلسل" راجعين يا هوى"

 

- قناة CBC.

- قناة cbc drama.

- قناة DMC.

- قناة DMC drama.

-منصة watch it.

ويواصل أبطال العمل تصويره في عدد من الأماكن المتفرقة بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية

والمسلسل قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وسبق للكاتب أسامة أنور عكاشة تقديم “راجعين يا هوا” في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأُختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها

وبدأ محمد سلامة في مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل استعدادًا لعرضه بالتزامن مع تصويره، حيث يسير المسلسل بمعدلات ممتازة في التصوير ومن المتوقع أن ينتهي أبطاله من تصويره بالكامل في النصف الأول من شهر رمضان. 

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي للعمل والذي ضم جميع أبطاله، كما طرحت منصة Watch it بوسترات منفردة لنجوم خلال الفترة الماضية.

قصة مسلسل راجعين يا هوى 


تدور قصة مسلسل “راجعين يا هوا” حول يعود بليغ أبو الهنا إلى مصر وعليه ديون طائلة نتيجة خسارة أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول منازعات في محاولة لاستعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، وذلك في موازاة لمّه لشمل العائلة. كل ذلك إلى جانب قصة حب قديمة تصحو إثر عودته إلى مصر، وتجربة عاطفية مع فتاة جديدة تظهر في حياته فجأة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 

مسلسل" راجعين يا هوا "من بطولة خالد النبوي، ونور، ووفاء عامر، وأنوشكا، وهدى المفتي، وأحمد بدير، عن قصة أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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