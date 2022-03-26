هاكاثون جامعة بنها يواصل فعالياته بمشاركة 40 فريقًا طلابيًا

تواصلت فعاليات هاكاثون المدن الذكية، الذي تنظمه جامعة بنها، لليوم الثالث والختامي على التوالى بمشاركة 40 فريقًا طلابيًا، يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

ومن المقرر أن يتم تحكيم المشاريع وأفكار الطلاب المشاركين في مسابقات الهاكاثون من خلال لجنة من أساتذة الجامعات الأخرى وخبراء الصناعة.

وتأتي فعاليات الهاكاثون، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز.

وتنافس الطلاب فيما بينهم في العمل على تنفيذ الأفكار والحلول البرامجية المبتكرة، في مجالات ومسارات التنافس المحددة، ضمن فعاليات الهاكاثون، وهي المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل والمرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية.

وتحصل الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.