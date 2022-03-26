السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورتين لطلبة الجامعات عن تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان (تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي)، وذلك خلال الفترة من (20 – 24 مارس 2022)، بمُشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وذلك فى إطار المشاركة فى تنمية الوعى الجمعى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى تعاظمت فى ضوء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن برنامج الدورتين عددًا من الموضوعات المتصلة بمفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة الحديثة أبرزها (مخططات إسقاط الدول فى منطقة الشرق الأوسط – ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى – حروب الجيل الرابع – دور الإعلام المستنير فى التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى – الإعلام الموجه عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيراته على الشباب – حروب اللاعن وصناعة الدولة الفاشلة وتأثيراتها على الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية عبر شبكة الإنترنت – دور الإعلام الأمنى فى مواجهة حروب الجيل الرابع – السياسات الاقتصادية ودورها فى الحفاظ على استقرار الدولة – الحروب النفسية وتخريب الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيراتها على الشباب – دور وسائل التواصل الاجتماعى فى تزييف وعى المواطنين – توظيف التنظيمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعى فى استقطاب الشباب – التحصين الفكرى ضد التيارات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت – دور الإعلام فى مواجهة تزييف وعى الشباب – مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى على الشباب - دور الفن والثقافة فى مواجهة مخاطر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على الشباب).

وتعكس استضافة تلك الدورتين مدى اهتمام وزارة الداخلية بتأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعى، واختتمت فعاليات الدورتين بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية.

أكاديمية الشرطة مركز الدراسات الأمنية مركز بحوث الشرطة

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