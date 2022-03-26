السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إعلام القومي للمرأة» يشكل لجان رصد صورة المرأة في دراما وبرامج رمضان

لجنة الإعلام بالمجلس
لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس ومقررة اللجنة. 

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة 

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، أن اللجنة قامت بتشكيل لجان رصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج التى سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعداد تقريرين، أحدهما نصف شهري يتم الإعلان عنه في 15 رمضان، وآخر نهائي مجمع، ويتضمن هذا التقرير مقارنة بين تقرير هذا العام والأعوام السابقة هذا بالإضافة إلى إصدار ورقة استبيان لقياس مدى رضا المرأة المصرية عن صورتها المقدمة خلال الدراما والبرامج الرمضانية، وتم الإعلان عن هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي يعقد بعد عيد الفطر، مع تكريم للمشاركين في عملية الرصد.

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة 

كما تضمن الاجتماع عرض أنشطة اللجنة خلال الفترة السابقة، حيث شاركت اللجنة بفاعلية خلال حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نفذها المجلس، حيث نظمت اللجنة ثلاثة جلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعرض نتائج مسابقة أفضل ثلاثة أبحاث، وأفضل ثلاثة مشاريع تخرج عن صور وأشكال العنف والتمييز ضد المرأة في مصر، والمقدمة من طلبة كليات الإعلام المختلفة، فضلا عن مشاركة اللجنة في فعاليات مؤتمر الجامعة الحديثة الذي عقد مؤخراً، والذي تناول صورة المرأة في المجتمع.

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة 
مكافحة الفساد المجلس القومي للمرأة التنمية الاقتصادية شهر رمضان المبارك فعاليات البرنامج التدريبى

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