السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

25 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بالعياط والواحات البحرية

ازالة تعديات بالجيزة
ازالة تعديات بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه الـ19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية. 

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وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

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وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة العياط في تنفيذ 13 قرار إزالة على املاك الدولة أرض ولاية هيئة الآثار بإجمالي مساحة 128900 م بنطاق قريتي اللشت وكفر طرخان  كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية بيدف على مساحة 175متر . 

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كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز الواحات البحرية في تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على الأراضي املاك الدولة  بقرية منديشة ومنطقة القحيف وبمنطقة فجة الحارة حيث شملت الحملة إزالة اسوار ومخالفات بناء من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالإضافة إلى إزالة أساسات بناء في المهد  ومبنى غير مكتمل البناء  إلى جانب غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بقرية منديشة وذلك بمساحة (169.5 فدان 3000م2 مبانٍ) وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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وجارِ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء. 

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إزالة تعدي علي أرض زراعية حملات محافظة الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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