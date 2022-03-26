وزير التعليم العالي: لدينا خطة لمستقبل الدراسة والجامعات وسوق العمل حتى 2050

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية انطلقت بحلم لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيل الطلاب إلى شهادات عالمية بدلا من السفر وعندما كلفت به بداية 2017 وكان أكبر تحدى إعداد قانون ينظم عمل تلك الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد الآن بجامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يكن لدينا ما ينظم عمل الجامعات الأجنبية وكان تحدى لدينا والأهم أننا حرصنا على أن يكون لديه مردود على مستوى العالم ويتماشى مع كل الاحتياجات للجامعات الدولية على مستوى العالم.

وتابع وزير التعليم العالي، أن جامعات العاصمة الإدارية الجديدة بها برامج غير نمطية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المسافرين للدراسة خارج مصر وتحديدا فى أوروبا ، غيرت مسارها والتحقوا داخل الجامعات الأجنبية فى العاصمة، مؤكدا أن هناك تنافس حقيقي صحي بين الجامعات الأجنبية والخاصة.

وأكد عبدالغفار، أن تم إعداد دراسة بالتنسيق مع الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لمستقبل الدراسة في مصر حتى 2050 سواء مستوى البرامج والتخصصات وإعداد الطلاب وبيئة سوق العمل، وأصبح لدينا جامعات تحترم آدمية الطالب وعضو هيئة التدريس والطالب والتجهيزات العملية التي تمت داخل أفرع تلك الجامعات.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم جولة تفقدية لمقر جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث زار ملاعب الجامعة الجديدة وافتتح مبنى كلية الصيدلة وتفقد عدد من المعامل داخل الجامعة.

وشارك فى الجولة الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والدكتور محمد الطيب أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر بالعاصمة الإدارية، والدكتور محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة .

واستمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى شرح من أساتذة الجامعة حول المعامل الجديدة.