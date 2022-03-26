السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

أجمل رسائل تهنئة رمضان 2022.. وموعد استطلاع الهلال

رمضان 2022
رمضان 2022

تحظى اجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 حاليًا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل مع اقتراب الشهر الكريم لرغبة الملايين من المسلمين في المعايدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عبارات التهاني في الشهر الكريم وموعد بدء الشهر و اسعار الياميش 2022.

أجمل رسائل تهنئة رمضان 2022

يبحث الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم على أجمل تهنئة في شهر رمضان المبارك لتبادلها بين الأهل والأصدقاء والمعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولعل من أبرز عبارات التهاني في الشهر الكريم ما يلي :-

  • أيام قليلة وتعلو أصوات المصلين في المساجد .. كل عام وأنتم بخير
  • أعاد الله علينا شهر الطاعات بخير.. رمضان كريم.
  • مع حلول الشهر الكريم .. أحب أرسل عبارات تهاني للجميع .. كل عام وأنتم بخير.
  • طهر قلبك واستقبال الشهر الكريم في الطاعات.. رمضان كريم على كل الأهل والأصدقاء.
  • مع اقتراب السحور والقيام في شهر رمضان.. كل عام وأنتم بخير.
  • بلغكم الله سماع صوت التراويح في المساجد.. رمضان كريم.

موعد شهر رمضان المبارك 1443

يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 31 مارس الجاري حيث يبدأ فلكيا الشهر الكريم يوم 2 أبريل حيث ينتظره الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض للتفرغ للعبادة والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى خاصة مع وجود ليلة القدر ضمن أيام الشهر الكريم والتي عبادتها خير من ألف شهر حيث نزل فيها القرآن الكريم على النبي صلوات الله عليه.

و يستعد الجميع حاليا لاستقبال الشهر الكريم من شراء مستلزمات البيت أو تزين الشوارع والميادين وإضائتها أو شراء ديكور رمضاني لأركان المنازل المختلفة لإضافة البهجة والسرور في نفوس المسلمين.

اقرأ أيضا 

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس

أسعار الياميش في السوق 2022

أسعار الياميش الرمضاني 

يبحث الملايين عن أجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 و اسعار الياميش الرمضاني عبر المنصات الإلكترونية مع اقتراب الشهر الكريم حيث وصل سعر قمر الدين إلى 35 جنيها و 200 جرام من الزبيب إلى 22 جنيها و100 جرام بندق مقشر 18 جنيها وكيلو البلح من 20 - 30 جنيها والتين المجفف 38 جنيها.

أجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 رسائل تهنئة رمضان تهنئة رمضان رمضان 2022 رمضان هلال شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية