إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الحوثي الأخير على الأراضي السعودية

أثار الهجوم الحوثي الأخير على الأراضي السعودية، مساء أمس الجمعة، استياء وغضب دولي وعربي واسع، إذ أدانت العديد من الدول العربية وعلى رأسها القاهرة الاعتداء الحوثي الإرهابي على المنشأت السعودية، كما استنكرت العديد من الدول الغربية ومنها واشنطن، بريطانيا وفرنسا.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الإدانات العربية والدولية:

مصر تدين الحادث..والرئيس السيسي يجري اتصالا بالأمير محمد بن سلمان

وعقب الاعتداء الحوثي الآثم، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء الجمعة، بالأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال، تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

وشدد الرئيس السيسي على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

الخارجية المصرية تدين الحادث الإرهابي على المملكة السعودية

كما أعربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الخسيسة التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية، والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية رفض القاهرة التام لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ولأي عمل جبان يستهدف أمن واستقرار الشقيقة السعودية، متابعًا "تعيد مصر التأكيد على وقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، إنطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلديّن الشقيقين".

وشددت مصر على خطورة مواصلة ميليشيا الحوثي لهذه الأعمال العدائية التي تعد تهديدًا جسيمًا ومباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة فضلًا عما تمثله من انتهاك صارخ لمباديء وقواعد القانون الدولي.

أبو الغيط يدين الإرهاب الحوثي على السعودية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، مُعتبراً أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.

وأكد أبو الغيط - بحسب مصدر مسئول بالجامعة- أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، يُمثل تطوراً خطيراً لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الإمارات تدين الحادث الحوثى

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت تعليقا على الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية: "تقف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة اكبر من اي مفردة او شعار، وسنستمر معا في التصدي للتحديات لنضمن امننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء".

وتابع قرقاش:" الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار لنهج هذه المليشيات الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي.

الأردن يدين الحادث الإرهابي على السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مبان مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة، اليوم، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبوالفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشددًا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

الرئيس الفلسطيني يدين الحادث ويبعث برقيه للعاهل السعودي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للعمل الإرهابي البغيض، ولكافة أشكال الأعمال العدائية والإجرامية التي تطال أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاق.

وأكد عباس- في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- الوقوف والتضامن التامين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما من شأنه منع هذه الاعتداءات الإرهابية، سائلا "المولى- عز وجل- أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وأمن وازدهار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".

وبعث عباس، برقية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معرباً فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الجبان، ولجميع أشكال الأعمال الإجرامية التي تهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

الجزائر تدين الحادث الإرهابي

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي استهدف، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارًا ببعض منشآتها الاقتصادية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان لها- أن الجزائر تعرب عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي على السعودية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن الإدارة الأمريكية تعتبر الضربات الصاروخية التي شنها الحوثيون على مواقع "أرامكو" في جدة هجمات إرهابية.

وقال بيان صادر عن مكتب ساليفان "ندين هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية للسعودية.. أن هجمات الحوثيين غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة، وكذلك الهجمات على المنشآت المدنية في جازان ونجران والظهران، هي أعمال إرهابية".

وقال: "تهدف الهجمات إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

وأشار إلى أن "هجمات الجمعة، وكذلك الهجمات على منشآت معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و20 مارس، تمت على ما يبدو بفضل إيران في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن".

وتابع: "الحوثيين يرفضون دعوات السعودية والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد، ردا على الهجمات الإرهابية والهجمات العسكرية، وكلها تطيل أمد الصراع اليمني والأزمة الإنسانية المرتبطة به".

ودعا المستشار الأمريكي إلى "إنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني".

وأوضح: "هذا الأمر يمكن أن يحدث فقط إذا وافق الحوثيون على العمل مع الأمم المتحدة ومبعوثها للعمل على عملية مرحلية لتهدئة الصراع، والولايات المتحدة تدعم هذه الجهود بشكل كامل، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين".

ودعا ساليفان "المجتمع الدولي إلى فعل الشيء ذاته".

فرنسا تدين الهجوم الحوثي

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وقالت الخارجية الفرنسية "ندين بأقصى الحزم الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد الأراضي السعودية بما في ذلك المواقع المدنية، هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة يجب أن تتوقف فوراً".

وأردفت: "إنها مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة، ويجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي".

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه.

بريطانيا يجب وقف الهجمات الحوثية

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، وقال "إنها تعرض حياة المدنيين للخطر"

وقال جونسون في تغريدة على "تويتر": "إنني أدين تماما هجوم الحوثيين الأخير على مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في جدة. تعرض هذه الضربات أرواح المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف".