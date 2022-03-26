السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال شهود عيان في اتهام شقيقين بقتل عمهما بالحوامدية

جثة
جثة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان في حادث اتهام شقيقين بالتشاجر مع عمهما، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، مما أسفر عن مقتل العم، وإصابة ابنه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث في الحوامدية، وكشف شهود العيان تفاصيل الجريمة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، ووجه أفراد أسرة القتيل اتهاما للشقيقين بارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل العم وإصابة ابنه فى الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب خلافات الميراث، وأطلق أحدهما أعيرة نارية من سلاح خرطوش، مما أسفر عن مقتل عمهما وإصابة ابنه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث شهود العيان حادث شقيقين أعيرة نارية مقتل العم خلافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية