الاستماع لأقوال شهود عيان في اتهام شقيقين بقتل عمهما بالحوامدية

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان في حادث اتهام شقيقين بالتشاجر مع عمهما، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، مما أسفر عن مقتل العم، وإصابة ابنه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث في الحوامدية، وكشف شهود العيان تفاصيل الجريمة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، ووجه أفراد أسرة القتيل اتهاما للشقيقين بارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل العم وإصابة ابنه فى الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب خلافات الميراث، وأطلق أحدهما أعيرة نارية من سلاح خرطوش، مما أسفر عن مقتل عمهما وإصابة ابنه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.