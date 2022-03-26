العراق: توافد أعضاء البرلمان تمهيدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بدأ أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم، التوافد على البرلمان تمهيدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأشارت إلى أن كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية بحضور ممثل حكومة إقليم كردستان فارس عيسى، عقدت اجتماعًا داخل مقر مجلس النواب.

فشل المحاولة الأولى

وفي جلسة 7 فبراير الماضي، فشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للعراق لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي، وبفشل الجلسة، علقت المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، وأعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.

40 مرشحًا في سباق الرئاسة

ويقف 40 مرشحًا على خط سباق الرئاسة في العراق، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب للعبور نحو قصر الرئاسة.

وفي حال انتخاب رئيس للجمهورية، يتعين عليه تسمية رئيس للوزراء في غضون 15 يومًا من انتخابه، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، وبتسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة لمدة شهر لتشكيلها.