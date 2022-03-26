السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى يتوجه إلى إيران من أجل الاتفاق النووى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يتوجه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران اليوم السبت فى ختام محادثات تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر أسبوعين.

وكتب مورا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سيتوجه إلى طهران اليوم السبت، وسيعمل على سد الفجوات الباقية في محادثات فيينا. 

وكتب مورا "يجب أن ننهي هذه المفاوضات. الكثير على المحك".

وكانت خطة لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 موضوع محادثات جارية في فيينا واكتملت تقريبًا.

وتدور المباحثات حول إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي المقابل، تعمل إيران مرة أخرى على كبح جماح برنامجها النووي، من أجل وقف تطوير الأسلحة النووية.

وكانت المحادثات قد توقفت قبل أسبوعين، بعد أن اقترحت روسيا شروطًا، فقد طالبت بتطمينات بأنها يمكن أن تستفيد أيضًا من بدء رفع العقوبات ضد إيران- على الرغم من حقيقة أنه تم فرض عقوبات واسعة النطاق ضدها بسبب غزوها لأوكرانيا.

بروكسل الاتفاق النووى الاتحاد الأوروبي إيران

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