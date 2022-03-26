جازبروم: صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم السبت، إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأضافت الشركة أن حجم الطلب بلغ 109.5 مليون متر مكعب في 26 مارس ارتفاعًا من 105.1 مليون متر مكعب أمس.

فيما قال الكرملين الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر شركة جازبروم، عملاق الطاقة الروسي، بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل وإنه يجب عليها تحديد كيفية القيام بذلك في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن شركة نوفاتك أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال لم تتلق مثل هذه التعليمات.

وذكر بوتين الأربعاء، أن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى "بلدان غير صديقة" بالروبل، بعد أن تعاونت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لفرض عقوبات على روسيا بهدف إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.

وقوبلت هذه الخطوة بالانزعاج في أوروبا، وقالت كثير من الشركات إن العقود مع جازبروم، تنص على أن يتم الدفع باليورو أو بالدولار الأمريكي وليس بالروبل الروسي.