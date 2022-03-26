السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف 11 متهمًا على حبسهم بتكوين شبكة منافية للآداب

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، الحكم في استئناف 11 متهمًا بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة قصر النيل، على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين 6 سنوات وحتى 10 سنوات.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس 11 متهمًا على خلفية تورطهم فى إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وواجه كل متهم من المتهمين اتهامات تنوعت ما بين فتح مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واعتياد ممارسة الرزيلة، وتسهيل ممارستها، والإعلان عن أنفسهم بالإغراء، والعمل بمكان معد لممارسة الرزيلة.

 

وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول وحتى الرابع 7 سنوات على خلفية تورطهم فى 3 اتهامات، كما قضت بحبس المتهمين من الخامس وحتى التاسع 10 سنوات لاتهامهم بـ4 اتهامات، وحبس المتهم العاشر 6 سنوات على خلفية اتهامه بتهمتين، والحادي عشر 6 سنوات و6 أشهر.

 

ستأنف قصر النيل قصر النيل الاعمال المنافية للآداب

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على هامش الأزمة

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