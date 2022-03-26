السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: الحوثى مستمر فى رفض السلام والرد بأعمال إرهابية

مستشار ​الأمن القومي
مستشار ​الأمن القومي الأمريكي

 

أكد مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ ​جيك سوليفان​، أن ​الحوثيين​ يستمرون برفض دعوات الحوار، والرد بأعمال إرهابية، وهجمات عسكرية.


واعتبر المسئول الأمريكي - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية، أعمال إرهابية.. مدينًا الهجمات الحوثية على السعودية.


جدير بالذكر أن الحوثيين استهدفوا أمس، منشآت ​​​أرامكو​​​ في ​جدة​، ومنشآت حيوية في السعودية ​الرياض​ بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهدفوا مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، كما تم استهداف أرامكو جيزان ونجران، بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

الرياض أعمال إرهابية الامن القومي الامريكي الحوثي اليمن السعودية أمريكا الهجمات الحوثية

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