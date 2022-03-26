آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان فى الفلبين

فر آلاف الأشخاص في الفلبين اليوم السبت من منازلهم القريبة من بركان "تآل" الواقع في بحيرة مانيلا.

وأفاد معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل - في بيان، حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - بأن بركان "تآل" ثار بشكل مقتضب في تمام الساعة 7,22 صباحًا، محذرًا من المزيد من الثوران البركاني، الأمر الذي يتسبب في إطلاق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي.

وأوصى معهد الفلبين الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بضرورة المغادرة.