تقرير فرنسي: مصر استعادت مكانتها الدبلوماسية في عهد الرئيس السيسي

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن القاهرة تعزز نفوذها في شرق أفريقيا، معتبرة أن مصر استعادت دورها الدبلوماسي بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت المجلة: "لقد تحولت مصر وبقوة نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية بجانب توطيد علاقتها مع الدول الغربية.

وتابعت المجلة: لقد استثمرت مصر وبقوة وبشكل ملحوظ في دول القارة الأفريقية، حيث نفذت استثمارات في مجالات البنية التحتية والاتفاقيات العسكرية والمساعدات الطبية والإنسانية.

وقالت المجلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بالقارة الأفريقية ويراهن على إنعاشها اقتصاديا بل أن مصر الان باتت هي صوت إفريقيا في الساحة الدولية والعالمية وذلك بفضل الرئيس السيسي.

ففي 7 فبراير الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، أثناء زيارته للقاهرة، إنشاء أول منطقة تجارة لوجستية مصرية حرة في جيبوتي، واعدًا بزيادة حجم استثمارات بلاده وتجارتها، وأتت زيارة الرئيس الجيبوتي للقاهرة بعد ثمانية أشهر تقريبًا من زيارة السيسي لجيبوتي ، وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري.

وأضافت المجلة: خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، احتلت القارة مرة أخرى مركز الصدارة في دبلوماسية القاهرة وأضافت المجلة: إنه من الواضح أن الرئيس السيسي تحمل أعباء القارة الأفريقية وحاول العمل على مشاكلها سواء في قضايا الديون أو التوزيع غير المتكافئ للقاحات ضد فيروس كورونا أو آثار تغير المناخ في القارة السمراء.

واختتمت المجلة: يبدو أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح فصلا جديد من الدبلوماسية السياسية وفصلا جديدا آخرا مع الدول الأفريقية التي باتت أسواقًا محتملة للمنتجات والأعمال المصرية.

يأتي هذا فيما قال سانتو جال دويت سفير الشباب الإفريقي بالقاهرة من دولة جنوب السودان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هو زعيم إفريقيا وزعيم العرب لما يقدمه من خدمات ملموسة وواضحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط تحت عنوان "شعوب ضد التطرف والإرهاب" المقام بجامعة أسيوط بمشاركة 30 دولة.