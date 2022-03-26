السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى إيطالى: الإعلام يحجب نداء البابا فرنسيس الرافض لزيادة الإنفاق العسكرى

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

ندد البرلماني الإيطالي نيكولا فراتوياني بتعتيم نشرات الأخبار والصحف على نداء البابا فرنسيس الرافض لزيادة الإنفاق العسكري.

 

وقال السكرتير الوطني لليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني في تصريحات الجمعة، إن الزيادة في حجم الإنفاق العسكري إلى 2٪ لا علاقة له بمأساة الحرب في أوكرانيا، بل إنها ببساطة لصالح حكومة دراغي والأغلبية الداعمة لهذه الحرب في اللوبي الصناعي.

 

وتابع فراتوياني: "لهذا السبب، أجد أن من الفاضح جدا، الطريقة التي بها تعمد صحف عديدة في بلادنا، وكثير من نشرات الأخبار، بدءا من تلك الخاصة بالخدمة العامة، صرخة الخجل التي أطلقت، لا من قبل فراتوياني، بل من قبل البابا، بينما تم إسكات صوت فرنسيس وحجبه وحذفه".

 

وخلص عضو مجلس النواب الى القول، إنها "خدمة إعلامية سيئة من ناحية جودة المعلومات التي تعطى في هذا البلد، وبالأخص في مرحلة صعبة وحساسة مثل هذه".

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