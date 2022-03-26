السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شبيغل»: مناورة بوتين أثارت الهلع فى أسواق الطاقة الغربية

بوتين
بوتين

خلصت مجلة "شبيغل" الألمانية إلى أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين تسعير الغاز للدول غير الصديقة بالروبل أثار الهلع في أسواق الطاقة، ووضعها في موقف يجعل العقوبات ضد روسيا تبدو سخيفة.

 

وأشار المقال إلى أن هذه المناورة تسببت في حدوث ارتباك في مجالس إدارة شركات الطاقة الأوروبية ووزارات الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، وأجبرت ممثليها على "تجفيف جباههم".

 

وأشار الخبير الاقتصادي ينس سودكوم في مقابلة مع المجلة، إلى نجاح الزعيم الروسي في "صدم الغرب".

 

وقال: "بهذا الشكل، يجبرنا بوتين على الالتفاف على عقوباتنا".

 

بدوره، أعرب خبير العملات بيتر بوفينغر أن موسكو بهذه الخطوة، تسعى إلى تعزيز الروبل.

 

وقال: "إذا اضطر العملاء الغربيون إلى شراء الروبل بالدولار واليورو، فإن الطلب على العملة الروسية سيرتفع وسيرتفع سعرها تبعا لذلك".

 

ورجح محللو شبيغل أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق تماما في الوقت نفسه، أضاف الخبير الاقتصادي كلاوس يورغن غيرن أنه على الأرجح، في هذه الحالة، سيبدأ البنك المركزي الروسي في بيع الروبل لمستهلكي الغاز عبر البنوك الروسية، مما سيؤدي إلى استقرار العملة.

 

وأضاف: "من خلال ذلك سيضع بوتين الغرب في موقف صعب للغاية، لأن العقوبات الغربية ستبدو سخيفة".

عقوبات بوتين الغربية العقوبات اسواق الطاقة أسواق الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

القصة الكاملة لمصرع مشجع وإصابة 9 قبل مباراة مصر والسنغال

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

«شبيغل»: مناورة بوتين أثارت الهلع فى أسواق الطاقة الغربية

روسيا وأوكرانيا يتنافسان فى تدمير أكبر السفن البحرية

التفاصيل الكاملة لضبط نجل الفنانة أصالة بتهمة حيازة مخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية