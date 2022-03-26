جونسون: يجب وقف الهجمات الحوثية على السعودية

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، وقال "إنها تعرض حياة المدنيين للخطر".

وأضاف جونسون في تغريدة على "تويتر": "إنني أدين تماما هجوم الحوثيين الأخير على مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في جدة. تعرض هذه الضربات أرواح المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف".

وبوقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع في بيان أنهم "استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".

كما أفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.



وقالت الخارجية الفرنسية - حسبما نقلت قناة فرانس 24 الإخبارية - ‏"ندين بأقصى الحزم الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد الأراضي السعودية بما في ذلك المواقع المدنية، هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة يجب أن تتوقف فوراً".



وأردفت: "إنها مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة، ويجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي".



وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه.



وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد صرح في وقت سابق، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء الجمعة لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ذاته، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.