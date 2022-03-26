أخبار فاتتك.. فوز مصر على السنغال والقبض على نجل أصالة

على مدار الساعات الماضية حدثت بعض الأخبار الهامة التي ربما لم تعرف تفاصيلها بشكل كافي ، وهذا ما نقدمه عبر السطور التالية.

هجوم جدة.. الرئيس السيسى يؤكد لـ محمد بن سلمان تضامن مصر الكامل مع السعودية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء الجمعة، بالأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال، تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.



وشدد الرئيس على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.



الفنادق تستعد لاستقبال السياحة البريطانية

وقال سامح عبد المنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة أصدرت تنبيهات للفنادق بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن إجراءات دعم عودة السياحة البريطانية إلى مصر، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات النظافة والتعقيم.



وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن السوق الإنجليزية سوق «حساسة»، وستكون مصدرا أساسيا للسياحة فى شرم الشيخ وسيناء الفترة المقبلة، وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع الحظر عن الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم من قائمة مناطق السفر للضرورة، حيث أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارتهما في أي وقت، الأمر الذي يبشر بزيادة الحركة السياحة من بريطانيا على شرم الشيخ، وخاصة أنه المقصد الأول بالنسبة إليهم، متوقعا أن تزداد السياحة الإنجليزية على شرم الشيخ بالتزامن مع عيد الفصح في أبريل المقبل.



وأضاف «عبدالمنعم» أنه يجب على هيئة تنشيط السياحة تكثيف خلال الفترة المقبلة حملتها التسويقية بالدول المحيطة بنا لعدة أسباب، فتكلفة السفر خارج بلادهم لمسافات بعيدة لن تكون هيّنة مع غلاء الأسعار، إذ أن ارتفاع أسعار الفنادق خلال الفترة المقبلة نظرًا لارتفاع أسعار العملة سيؤدى إلى قيام الفنادق بالتركيز على الجودة وتقديم خدمة أفضل.



يذكر أن وزير الدولة البريطاني للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدني، خلال لقاءه بالدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على هامش تواجده حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

فوز مصر على السنغال

فاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي بهدف نظيف مساء الجمعة في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

القبض على نجل أصالة

سيطرت حالة من الجدل مع انتشار أخبار عن القبض على خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، بتهمة حيازة مواد مخدرة.



وقال مصدر قضائي إن قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، منذ يومين، قرر إخلاه سبيل خالد الذهبي نجل الفنان أصالة، بكفالة مالية على ذمة القضية، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة داخل مطار القاهرة وذلك أثناء عودته من الخارج.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المواد المخدرة أثناء عودته من خارج البلاد، وبفحصه تبين بأنه نجل الفنانة أصاله وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 21 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 11

بلطيم 18 10

مطروح 18 11

السلوم 17 08

سيوة 19 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 21 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 12

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 25 13

أبورماد 23 14

حلايب 25 15

رأس حدربة 24 16