السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل نجل الفنانة أصالة فى اتهامه بحيازة مخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، إخلاء سبيل خالد الذهبي نجل الفنان أصالة، بكفالة مالية على ذمة قضية حيازة كمية من المواد المخدرة داخل مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من المواد المخدرة أثناء عودته من خارج البلاد وبفحصه تبين أنه نجل الفنانة أصالة، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النزهة النيابة حبس ضبط مطار القاهرة تحقيقات

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على هامش الأزمة

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