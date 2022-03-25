بطريرك الأقباط الكاثوليك يستلم باكورة مناهج التعليم المسيحي

تسلم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس الجمعة، كتاب "مرشد الخادم للصف الأول الابتدائي" وهو باكورة مناهج اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا دانيال لطفي، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

تحتوي تلك السلسلة على منهج المرحلة الابتدائية، وجاري الآن مراجعة مناهج الصفين الثاني، والثالث الابتدائي، كما نقل الأنبا دانيال شكر وتقدير غبطة البطريرك لأعضاء اللجنة، كما نقل الأب المطران تشجيعه للمضي قدمًا في إنجاز باقي المناهج للمرحلتين الإعدادية، والثانوية.

