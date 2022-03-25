الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يحذر الحوثيين من التمادى فى انتهاكاتهم

الحوثيين
الحوثيين

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية، برغم تنفيذ ميليشيات الحوثي 16 هجومًا عدائيًا؛ بينها عملية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة.


وأوضح التحالف، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية ولا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة جرّاء الهجوم.


وحذّر التحالف جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة وعدم اختبار صبره، مشيرًا إلى تناثر شظايا الاعتراض للصواريخ والمسيرات الحوثية التي سقطت في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.


كما أعلن عن تدمير الدفاعات السعودية مجددًا مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.


وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، موضحًا أن حريقًا محدودًا اندلع بالمحطة، ومشيرًا إلى عدم سقوط أية خسائر بشرية، متابعًا: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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