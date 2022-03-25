«قمة العقبة».. تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بقادة والأردن والإمارات والعراق

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمدينة العقبة بالملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الإقليمى وأمن المنطقة.