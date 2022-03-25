أحمد حلاوة آخرهم.. مشاهير رحلوا عن عالمنا متأثرين بإصابتهم بكورونا

غيّب الموت الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، ولكن الوباء لم يأخذ مننا حلاوة وحده، فمنذ تفشيه في مارس من عام 2020 وهو لا يميز بين مشهور أو مواطن عادي، وإليكم أبرز المشاهير ونجوم المجتمع الذين رحلوا عنا متأثرين بإصابتهم بكورونا.

سمير غانم

قبل أن يبلغ الكوميديان سمير غانم عامه الـ85، وافته المنية بعد صراع مع فيروس كورونا، انتهى بنقله لأحد المستشفيات وحجزه بغرفة العناية المركزة، التي لفظ بداخلها الأنفاس الأخيرة.

دلال عبدالعزيز

ولحقت الفنانة دلال عبدالعزيز بزوجها سمير غانم، حيث أصابها فيروس كورونا بمضاعفات خطيرة، لم تستطع التصدي لها، لتغادر عالمنا عن عمر يناهز 61 عامًا.

يوسف شعبان

نقل الفنان يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وقبل وفاته بثلاثة أيام، تدهورت حالته الصحية، إذ عانى من ضيق شديد في التنفس، ليرحل عن الوسط الفني عن عمر يناهز 90 عامًا.

هادي الجيار

الحالة الصحية السيئة التي شهدها الفنان القدير هادي الجيار، بسبب إصابته بفيروس كورونا، دفعت ذويه إلى نقله لمستشفى الهرم، وقبل أن يتم يومه الخامس في غرفة العناية المركزة، لفظ أنفاسه الأخيرة في 10 يناير 2021، عن عمر يناهز 71 عامًا.

رجاء الجداوي

من أكثر المشاهير الذين عانوا بسبب فيروس كورونا، حيث ظلت الفنانة الراحلة طريحة الفراش داخل المستشفى لمدة 43 يومًا، واجهت خلالها العديد من المضاعفات، إلى أن وافتها المنية عن عمر يناهر 86 عامًا.

يُذكر أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2020.

عزمي مجاهد

توفى لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، بعد صراع مع فيروس كورونا، انتهى برحيله عن عالمنا في 12 سبتمبر 2020.

حافظ أبوسعدة

كما أصيب المحامي والحقوقي الشهير حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقًا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفيروس كورونا في شهر نوفمبر 2020، وسرعان ما تدهورت حالته بشكل ملحوظ، ما أدى إلى وفاته.

عزب فايق

رحل الفنان فايق عزب عن عالمنا فى نوفمبر 2020، بعد معاناة مع فيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة بعد أيام قليلة من تعرضه للإصابة.

نادية العراقية

تسبب فيروس كورونا في إصابة الفنانة نادية العراقية بمضاعفات خطيرة، أدت إلى فشل رئوي وانخفاض حاد في الأكسجين والتهاب بكتيري، لم تلبث على قيد الحياة فترة طويلة، حيث غيبها الموت داخل غرفة العناية المركزة بعد أيام قليلة من المكوث فيها.

أحمد خليل

أصيب الفنان القدير أحمد خليل بعدوى كوفيد-19 أثناء تصويره آخر أعماله الدرامية "حكايتي مع الزمان"، بعد أيام قليلة من عودته للمنزل عاد إلى المستشفى مرة أخرى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أروقتها.