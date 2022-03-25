الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى النجيلة المركزى (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، مستشفى النجيلة المركزى. 

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واستمع محافظ مطروح لمقترح فصل قسم الاستقبال لحالات كورونا وعزل الحالات عن عيادات وأقسام المستشفى الأخرى، بما يوفر مزيدًا من الخدمات الطبية لأهالي النجيلة ويتيح استقبال المستشفى مزيدًا من الحالات المرضية الأخرى.

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وأشاد محافظ مطروح بجهود الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة من أطباء وتمريض تحت إدارة الدكتور محمد أبوطالب، خاصة مع استقبال المستشفى حالات كورونا وتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة لها طوال العامين الماضيين.

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محافظ مطروح الأطقم الطبية مستشفى النجيلة أقسام المستشفى أقسام العزل

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على هامش الأزمة

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