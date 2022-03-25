نادر رفاعى: أحمد حلاوة فنان متنوع وظل لفترة طويلة لم يُكتشف فنيًا

رحل عن عالمنا، قبل قليل، الفنان أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به في مطلع شهر فبراير، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا.

وعن أعمال الفنان الكبير أحمد حلاوة يقول الدكتور نادر رفاعي أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون: "أحمد حلاوة ممثل متنوع بمعنى أنه يجيد تقديم الأدوار الكوميدية كما حدث في صاحب السعادة مثلًا أو دور ليس كوميديًا كما في "مسألة مبدأ" لخيري بشارة.

ويضيف رفاعي في تصريح خاص لـ"الدستور": "ظل لفترة طويلة لم يُكتشف فنيًا، وفي الثمانينيات أو التسعينيات ظهر كضيف شرف «في الدنيا وردة بيضا» وكان يفترض أن محمود الجندي يتنكر، فأحمد حلاوة قام بعمل محمود الجندي متنكرًا".

واستكمل: "بخلاف هذا كانت أدواره صغيرة كما في رأفت الهجان وغيرها، كانت أدواره صغيرة وفي أقوى الرجال مع نور الشريف قام بعمل دور صغير والنقيض في المسرح، فكان منتشرًا مع سمير العصفوري في مسرحية «العسل عسل والبصل بصل»، والمتغير حدث حين شارك في «مسألة مبدأ» لخيري بشارة و"حرامية في تايلاند" إخراج ساندرا نشأت، وظهوره بدأ يلفت إليه الأنظار كممثل، وبالتالي أخذ مساحات أكبر في الألفية الجديدة فقام بعمل دور الأب في "العيال هربت" وتدريجيًا بعد 2010 بدأ ظهوره يكبر في الدراما وخصوصا عمله مع عادل إمام في ؛العراف" وكان قد عمل معه قبل هذا في مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" ولكن دوره في العراف كان أكبر وعمل في "صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم".

وواصل: "وفي نفس الوقت كانت له مشاركات مثل مشاركته مع كريم عبدالعزيز في مسلسل “وش تاني” وظهر في عدد الأفلام مثل "بيكيا" وظهر في "الهرم الرابع" لبيتر ميمي و"البعض لا يذهب للماذون مرتين" لكريم عبدالعزيز".

واختتم: "وكانت له أدوار كوميدية مثل دوريه في "نيللي وشيريهان" وظهوره الأروع في حلقة كاملة مع أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي"، هو عمومًا فنان استطاع أن يؤدي الأدوار بأنواعها".