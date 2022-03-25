تعرف على موعد جنازة الفنان أحمد حلاوة

تشيع جنازة الفنان أحمد حلاوة بعد صلاة ظهر، غد السبت، من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وفقا لما أعلنته أسرة الراحل.

سبب وفاة الفنان أحمد حلاوة

وغيب الموت أحمد حلاوة، اليوم، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، بعد إصابته به منذ عدة أسابيع، وجرى حجزه بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكان حلاوة قد نُقل إلى المستشفى الشهر الماضي للعلاج من الفيروس لكن حالته الصحية تدهورت في اليومين الأخيرين.

أبرز المعلومات عن الفنان أحمد حلاوة

ولد أحمد حلاوة في يناير 1949 وعشق التمثيل منذ طفولته فكان المسرح المدرسي هو منطلقه الأول إلى عالم الفن.

درس الهندسة لكنه أصر على تعلم الفنون أكاديميا فحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ودكتوراه في فلسفة الفنون من رومانيا.

بجانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت وأسس (مجمع حلاوة للعلوم والفنون) المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

من مسرحياته (كلام فارغ) و(كوبري الناموس) و(إيزيس) و(كاليجولا) و(شقلباظ) و(دستور يا أسيادنا) و(طرائيعو).

أفلام أحمد حلاوة

شارك في أفلام (العذاب امرأة) و(شياطين المدينة) و(أقوى الرجال) و(العيال هربت) و(أمن دولت) و(رد فعل) و(الهرم الرابع) و(سمكة وسنارة) و(بيكيا) و(الرجل الأخطر) و(توأم روحي).

قدم مسلسلات (دموع في عيون وقحة) و(رأفت الهجان) و(الثعلب) و(أيام المنيرة) و(هارون الرشيد) و(اللص والكتاب) و(أهل كايرو) و(نيللي وشريهان) و(الوصية) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(هجمة مرتدة) و(الاختيار 2).

وكان حاضرا في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة (فرقة ناجي عطا الله) و(العراف) و(صاحب السعادة) و(أستاذ ورئيس قسم) و(عفاريت عدلي علام).

وبالتوازي مع مشواره الفني سلك مسار التدريس الأكاديمي فعمل أستاذا بقسم التمثيل في أكاديمية الفنون وقام بتدريس المسرح في كليات التربية النوعية كما ساهم في تأسيس قسم المسرح بجامعة حلوان وكان يقدم دروسا في التمثيل للهواة عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.